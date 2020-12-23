Мосбиржа допускает появление европейских акций на торговой площадке в 2021 году

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Московская биржа в 2021 году может запустить торги акциями европейских эмитентов, рассказал журналистам управляющий директор по продажам и развитию бизнеса биржи Игорь Марич.

"Мы смотрим и на европейские [акции] тоже. Здесь мы, в общем, максимально гибкие. Если мы видим спрос со стороны клиентов, то стараемся максимально оперативно предложить эти инструменты", - пояснил он, отвечая на вопрос ТАСС.

Марич также отметил, что в 2021 году торговая площадка планирует запустить торги акциями более 200 иностранных эмитентов. На сегодняшний день количество торгуемых иностранных ценных бумаг на Мосбирже составляет около 55 акций, таким образом, их количество в следующем году приблизится к 300.

Впервые Московская биржа запустила торги акциями иностранных эмитентов 24 августа 2020 года. Инвесторам стали доступны сделки с бумагами компаний, входящими в индекс S&P 500. Торги иностранными акциями и расчеты по ним осуществляются в российских рублях, дивиденды по американским бумагам начисляются в долларах США.