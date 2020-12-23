Власти Мордовии планируют оптимизировать налоговые льготы для роста поступлений в бюджет

ТАСС, 23 декабря. Врио главы Мордовии Артем Здунов поручил оптимизировать предоставляемые в республике налоговые льготы, оставив только самые эффективные, сообщается в среду на сайте правительства региона.

Месяц назад Здунов поставил задачу по увеличению объемов поступления налоговых платежей в бюджет региона, снижению недоимки и росту собственных доходов.

"В ходе совещания (23 декабря) обсудили направления работы по увеличению налогового потенциала, а также вопросы оптимизации предоставления налоговых льгот - из них останутся только самые эффективные. Членам правительства поручено провести детальный анализ всех предприятий по отраслевой принадлежности, учитывая своевременность постановки на налоговый учет, наличие задолженности, в том числе по заработной плате и налоговым отчислениям, а также по эффективности использования предоставленных льгот", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, ситуация с собираемостью налоговых платежей за минувший месяц улучшилась, рост составил 110% к аналогичному периоду прошлого года, в ноябре в бюджет поступило свыше 2,4 млрд рублей. Также удалось уменьшить задолженность по платежам в консолидированный бюджет республики на 8,8%.