В Роскачестве рассказали о маркетинговых уловках в названиях для водопроводной воды

МОСКВА, 23 декабря /ТАСС/. Роскачество отмечает проблему использования производителями "природных" названий для водопроводной воды. Об этом говорится в сообщении организации.

"Несмотря на требования законодательства, производители все чаще используют "природные" названия для водопроводной воды и прибегают к различным маркетинговым уловкам для введения потребителя в заблуждение", - говорится со ссылкой на выступление руководителя Роскачества Максима Протасова на заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которое прошло под председательством министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

По словам Протасова, в 2020 году по поручению Госкомиссии, совместно с Росаккредитацией, Роспатентом, Россельхознадзором и Росстандартом Роскачество провело беспрецедентное по масштабу исследование рынка упакованной питьевой воды.

Исследованием было охвачено более 200 торговых марок воды, которые занимают 68,62% рынка минеральной лечебной и 84,6% рынка прочей питьевой воды. По итогам исследования 125 торговых марок содержали маркировку о природном происхождении воды, в то время как подтвердить достоверность такой информации с маркировкой из России в настоящее время невозможно.

"Учитывая то, что в России отсутствует библиотека с данным по изотопному и химическому составу воды в природных источниках, производители все чаще используют различные маркетинговые уловки. Так, в большом числе товаров на этикетках обработанной хлором водопроводной воды содержалась визуализация природных образов: горы, леса и вершины (отмечено у 23 из исследованных товаров). Также использовались товарные знаки, содержащие прямое указания на природное происхождение воды, такие как горный ключ или чистое озер", - отмечается в сообщении. По данным Роскачества, такие уловки были замечены у 13 из исследованных товаров.

Более серьезным фактом является то, что 54 торговые марки минеральной лечебной и лечебно-столовой и 22 торговые марки минеральной воды содержали указание на группы минерализации. Они были произведены без учета национального стандарта, а значит вообще не могли наносить информацию о принадлежности к группам минерализации (торговые марки Боржоми, Эвиан), подчеркивается в сообщении. "В рамках работы по исправлению текущей ситуации мы предлагаем предусмотреть дополнительные требования к маркировке обработанной питьевой воды, а также ввести запрет на регистрацию товарных знаков для обработанной воды, содержащих информацию о природном происхождении или географических объектах происхождения такой воды", - отметил Протасов.

Что сделать

Как отметили в Роскачестве, аналогичное ограничение есть в молочном техрегламенте, где продукция с растительные жирами не может называться молочными названиями. Для этого необходимо выделить производство природной воды в отдельный код классификации и такая работа уже проводится Минсельхозом России. Протасов также предложил ввести требование об указании в маркировке источника воды идентично с перечнем Роснедр, сформировать банк данных характеристик гидрохимического состава воды по каждому природному источнику, а также завершить аттестацию и включить в поддерживающий перечень метод определения изотопного состава воды.

Выходом из ситуации с проверкой природного происхождения воды, которую сегодня провести невозможно, может стать формирование библиотеки данных для идентификации природной воды, добавили в организации.