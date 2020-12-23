Цена Brent может упасть на 10% из-за новых рисков COVID-19 в ближайшем будущем

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Стоимость нефти Brent снижается на новостях о более заразном штамме коронавируса, который может ускорить темпы заражения и привести к новым локдаунам. Это может приостановить набранный рост котировок или даже откатить их назад, к отметке $46 за баррель в краткосрочной перспективе. Такое мнение ТАСС высказал глава отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен.

"Оптимизм в отношении вакцин и денежных стимулов, способствовавший падению курса доллара, был ключевым фактором для безудержных спекуляций на рынках, включая нефтяной. И хотя в 2021 году цены на нефть продолжат расти, краткосрочная перспектива для нефти ухудшилась", - говорит Хансен. Достигнув отметки $51-52 за баррель, нефть, скорее всего, взяла свой текущий максимум, поскольку фундаментальные факторы для роста, такие как стабильно растущий спрос, отсутствуют, добавляет он.

"Есть риск того, что Brent откатится на 10%, до $46 за баррель, прежде чем найдет поддержку", - ожидает он. В более долгосрочном периоде новости о начале массовой вакцинации поддержат рынок, заключает эксперт.

14 декабря Великобритания объявила об обнаружении новой мутации коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразен, однако нет доказательств его большей летальности. ВОЗ заявила, что мутировавший вариант был выявлен на юго-востоке Англии еще в сентябре, а позже распространился в Дании, Нидерландах и Австралии.