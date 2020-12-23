Стоимость яиц в России за неделю выросла на 3,2%

МОСКВА, 23 декабря /ТАСС/. Рост стоимости яиц в России за неделю с 15 по 21 декабря 2020 года замедлился до 3,2% против 4% за прошедшую неделю. Об этом говорится в материалах Росстата.

"За период с 15 по 21 декабря 2020 года в наибольшей степени подорожали яйца куриные - на 3,2%", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, в 18 субъектах Российской Федерации цены на яйца куриные выросли на 0,1-1,9%, в 34 субъектах - на 2,3-4,4%, в 25 субъектах - на 4,5-10,7%. В 6 субъектах цены не изменились, в двух субъектах - республиках Мордовия и Хакасия - снизились на 0,7% и 0,4% соответственно.

Как сообщалось ранее, по данным Росстата, стоимость куриных яиц в РФ в ноябре 2020 года выросла на 7,09%. При этом рост цен на 10,1% и более отмечен в 14 субъектах РФ, более всего в Удмуртской Республике и Самарской области - на 15,9% и 14,5% соответственно. В то же время в Камчатском крае яйца куриные стали дешевле на 1,9%. В декабре яйца продолжили дорожать: за неделю с 1 по 7 декабря ускорился рост их стоимости составил 3,2%, за неделю с 8 по 14 декабря - на 4%.