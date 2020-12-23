Инфляция в России третью неделю подряд сохраняется на уровне 0,2%

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 15 по 21 декабря составила 0,2%, свидетельствуют данные Росстата.

Таким образом, инфляция остается на уровне 0,2% третью неделю подряд.

С начала декабря потребительские цены выросли на 0,6%, с начала года - на 4,7%. В годовом выражении инфляция на 21 декабря (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) сформировалась на уровне 4,66%.

Продовольственные товары

За отчетную неделю среди продовольственных товаров значительнее всего подорожали куриные яйца - на 3,2%, при этом рост их стоимости замедлился, на прошлой неделе рост составил 4%.

В 18 субъектах Российской Федерации цены на яйца куриные выросли на 0,1-1,9%, в 34 субъектах - на 2,3-4,4%, в 25 субъектах - на 4,5-10,7%. В шести субъектах цены не изменились, в двух субъектах - республиках Мордовия и Хакасия - снизились на 0,7% и 0,4% соответственно.

Как сообщалось ранее, по данным Росстата, стоимость куриных яиц в РФ в ноябре выросла на 7,09%. При этом рост цен на 10,1% и более отмечен в 14 субъектах РФ, более всего в Удмуртской Республике и Самарской области - на 15,9% и 14,5% соответственно. В то же время в Камчатском крае яйца куриные стали дешевле на 1,9%. В декабре яйца продолжили дорожать: за неделю с 1 по 7 декабря ускорился рост их стоимости составил 3,2%, за неделю с 8 по 14 декабря - на 4%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 2,9%, в том числе на огурцы - на 10%, на помидоры - на 6,4%. Менее всего увеличилась стоимость свежей белокачанной капусты - на 0,7%.

Среди остальных продуктов питания рыба мороженная подорожала на 0,8%, мясо кур - на 0,7%, маргарин - на 0,6%, колбаса полукопченая - на 0,5%, сосиски, сардельки, консервы мясные, в том числе для детского питания, печенье - на 0,4%, говядина, творог жирный, сыры сычужные, консервы овощные и фруктово-ягодные для детского питания, чай черный, хлеб ржаной, вермишель и макаронные изделия - на 0,3%, колбаса вареная, масло сливочное, молоко стерилизованное, смеси сухие молочные для детского питания, мука пшеничная, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки I и II сортов, обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,2%.

В то же время снизились цены на пшено - на 0,3%, баранину и свинину - на 0,2%. Цены на сметану и гречку остались на уровне предыдущей недели.

Согласно данным Росстата, за отчетную неделю значительно подешевел сахар - на 3,2%. В том числе в 36 регионах РФ цены снизились на 3-8,8%, еще в 40 регионах - на 0,1-2,8%. В семи субъектах стоимость сахара выросла на 0,4-3,1%, в Амурской области и Чукотском автономном округе не изменилась.

Кроме того, снизились цены на подсолнечное масло - на 1%. При этом в 17 регионах масло подешевело на 3,1-7,6%, в 32 регионах - на 0,1-2,9%. Одновременно с этим в 27 субъектах цены на масло подсолнечное выросли на 0,1-2,9%, в шести субъектах - на 3-9,7%, в Камчатском крае, Брянской области и Чукотском автономном округе не изменились.

Непродовольственные товары и медикаменты

Из числа наблюдаемых медикаментов за отчетную неделю подорожали: линекс (пробиотик) - на 0,5%, алмагель (препарат для желудка) и флуоцинолона ацетонид (противовоспалительная мазь) - на 0,4%, метамизол натрия (анальгин отечественный) и валокордин - на 0,2%. В то же время цены на бромгексин (отхаркивающее средство при лечении бронхитов и пневмонии) и поливитамины с макро- и микроэлементами снизились на 0,3% и 0,2% соответственно, на офтан катахром не изменились.

В группе непродовольственных товаров первой необходимости подорожали спички - на 0,7%, мыло туалетное - на 0,4%, мыло хозяйственное и порошок стиральный - на 0,3%, подгузники детские, пеленки для новорожденных, прокладки женские, паста зубная - на 0,2%.

Из остальных непродовольственных товаров за отчетный период выросли цены на электропылесосы напольные - на 0,6%, на сигареты с фильтром, носки мужские и детские - на 0,3%, на легковые автомобили иностранных марок, телевизоры, футболки и кроссовые туфли для детей, шампуни и сухие корма для домашних животных - на 0,2%. Стоимость легковых автомобилей отечественного производства не изменилась.

Цены на бензин автомобильный остались на прежнем уровне, на дизельное топливо - выросли на 0,1%.