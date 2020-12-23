Новак: электрохимические генераторы и накопители снизят воздействие энергетики на климат

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Внедрение в энергосистему электрохимических генераторов и накопителей энергии позволит эффективно использовать различные источники энергии, снизит воздействие энергетики на климат. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

"Электрохимические генераторы и накопители энергии сегодня открывают новые горизонты как для возобновляемой энергетики, так и для автомобильного транспорта. Внедрение этих систем в энергосистему позволит наиболее эффективно использовать различные источники энергии, значительно снизит негативное воздействие энергетики на климат за счет более эффективной загрузки генерации, прежде всего, ВИЭ", - сказал Новак во время посещания производственной площадки "ИнЭнерджи" компании-партнера "Роснано". Его слова приводятся в сообщении на сайте правительства РФ.

Вице-премьер обсудил с председателем правления "Роснано" Сергеем Куликовым перспективы создания и применения новых мобильных источников энергии.

Новак ознакомился с основными результатами деятельности российского разработчика электрохимических решений для энергетики и обсудил актуальные вопросы взаимодействия в создании мобильных источников энергии, в частности, развитии технологии микротрубчатых твердооксидных топливных элементов, позволяющей компактно хранить большой объем энергии.

По словам вице-премьера, Россия уже сегодня имеет значительный научный потенциал в этих направлениях, который необходимо развивать.

"Важнейшим составным элементом перехода отечественной экономики на инновационный путь развития является эффективное взаимодействие госпредприятий с исследователями, разработчиками и производителями. Основная наша задача - находить и адаптировать уникальные проекты в соответствии с актуальными трендами рынка", - уточнил Новак.