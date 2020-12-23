"Россети" внедрят первую в РФ систему предиктивной аналитики для мобильных электростанций

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Группа "Россети" совместно со "Сколтехом" разработала прототип первой в России системы предиктивной аналитики для мобильных электростанций, до конца 2020 г. программный комплекс будет внедрен в опытно-промышленную эксплуатацию. Об этом сообщил Telegram-канал группы.

"Программный комплекс создан при участии компании "Россети Мобильные ГТЭС", которая эксплуатирует передвижные газотурбинные установки общей мощностью 427,5 МВт. Проект поддержало Минобрнауки России в рамках ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы". Разработка зарегистрирована в Роспатенте", - говорится в сообщении.

Прогностическая система нужна для заблаговременного обнаружения предотказных состояний оборудования и принятия мер для устранения проблемы. Использованы технологии цифровых двойников (digital shadow) и машинного обучения (machine learning), созданы физико-математические модели всех основных систем и узлов двигателя МГТЭС.

"Персонал уже прошел необходимое обучение. В дальнейшем система будет адаптирована индивидуально под каждую установку. Это позволит качественно настроить режим ее работы и повысить надежность функционирования объектов генерации", - пояснили в "Россетях".

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в 2018 году одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье" и "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.