Действие антидемпинговой меры ЕС на импорт алюминиевой фольги из России прекращено

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Действие антидемпинговой меры ЕС в отношении импорта алюминиевой фольги из России прекратилось, следует из уведомления Еврокомиссии, говорится в сообщении Минэкономразвития России.

"В соответствии с уведомлением Еврокомиссии №2020/ С436/09 с 19 декабря 2020 года прекращается срок действия антидемпинговой меры ЕС в отношении импорта алюминиевой фольги из России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанное ограничение было введено 17 декабря 2015 года.

"Вопрос о негативном характере антидемпинговой меры в отношении импорта алюминиевой фольги на двустороннюю торговлю неоднократно поднимался Минэкономразвития России в рамках переговоров с отдельными государствами - членами ЕС, а также перед самой Еврокомиссией - в том числе, в ходе изначального антидемпингового расследования", - указывают в Минэкономразвития.

"Российская сторона с удовлетворением отмечает прекращение действия антидемпинговой меры ввиду ее деструктивного влияния на российских и европейских экономических операторов", - подчеркивают в министерстве.