Плавильный цех в мурманском Никеле на 660 сотрудников закрыли после последней плавки

НИКЕЛЬ /Мурманская область/, 23 декабря. /ТАСС/. Плавильный цех Кольской ГМК (дочернее предприятие ПАО "ГМК "Норильский никель"), в поселке Никель Мурманской области, в котором работало 660 человек, закрыт после последней плавки, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"19 ноября 1946 года были получены первые тонны файнштейна. Сегодня состоялось символическое событие - плавка "последнего ковша", после этого плавцех закрыт. Это решение давалось крайне сложно, президентом компании была поставлена задача по развитию производственных активов "Норникеля" с экологическим акцентом, и в течение 5-7 лет достичь звания "зеленой компании", - сказал генеральный директор Кольской ГМК Евгений Борзенко.

Он сделал акцент на том, что остановив производство файнштейна, компания на 50% снизит выбросы диоксида серы на Кольском полуострове по сравнению с 2015 годом и подчеркнул, что все социальные обязательства перед сотрудниками выполнены.