Российский рынок акций закрылся ростом индекса Мосбиржи на 0,48%

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций закрылся ростом фондовых индексов, однако активность инвесторов постепенно идет на спад в преддверии праздников. Рубль укрепляется по отношению к доллару США и евро на фоне дорожающей нефти.

Так, индекс Мосбиржи вырос на 0,48%, до 3252,1 пункта, РТС - на 1,13%, до 1366,76 пункта. Курс доллара по отношению к рублю к 19:27 мск снизился на 1,12%, до 74,7 рубля, а евро - на 0,97%, до 91,24 рубля. Котировки нефти марки Brent к концу дня прибавили 2,75%, превысив $51 за баррель.

"Поддерживающим фактором для нефти, как и для большинства рисковых активов, стали заявления фамркомпании BioNTech о готовности в ближайшие недели разработать вакцины против различных штаммов COVID-19. Сдерживают покупки высокие темпы распространения коронавируса, активизация геополитических рисков, неопределенность вокруг Brexit, а одним из свежих факторов давления выступил отказ президента США Дональда Трампа подписывать новый законопроект о стимулах", - прокомментировал итоги торгов на Мосбирже инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Активность инвесторов постепенно пошла на спад и продолжит снижаться в связи с выходными днями по случаю Рождества, добавил главный исполнительный директор "ВТБ Капитал инвестиции" Владимир Потапов.

Лидером спроса на торгах Мосбиржи стали бумаги "Мечела", причем как обыкновенные акции (+8,6%) так и привилегированные (+3,71%). "Кроме курсовой качки, видимых причин для резкого роста волатильности здесь не заметно. Тем временем обыкновенные акции успели в среду обновить пик с 19 августа и закрепиться выше 67,10 рубля", - отметила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Также подрастали бумаги "Детского мира" (+3%). "Мы сохраняем положительный взгляд на компанию, учитывая стратегию и стабильные дивиденды, но отмечаем потенциальные риски, связанные с приходом нового акционера", - добавил Потапов.

Акции "Норникеля" (-1,6%) могут снижаться и под давлением довольно безрадостных прогнозов по спросу на металлы далее, и ввиду корпоративной информации о закрытии цеха в поселке Никель, добавила Бодрова. "Бумага консолидируется около 23 324 рублей и может попасть в "боковик" 23 300 - 23 550 рублей", - полагает Бодрова.

Прогноз на 24 декабря

Завтра во многих странах торги на биржах пройдут в сокращенном формате, как в США. В Германии торги вовсе проводиться не будут по случаю празднования кануна Рождества [Сочельник], пояснил Александр Бахтин.

Из важной статистики эксперт выделил динамку базовых заказов на товары длительного пользования в ноябре. Прогнозный диапазон "БКС Мир инвестиций" на 24 декабря по индексу Мосбиржи - 3220-3260 пунктов, курс рубля к доллару - в пределах 74,5-75,5 рубля.