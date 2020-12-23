Возможность оформлять кредиты на платформе Мосбиржи появится до конца 2021 года

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Платформа "Финслусуги", созданная Московской биржей, до 2021 года планирует предоставить клиентам-физическим лицам возможность оформления потребительских кредитов. Об этом журналистам рассказал управляющий директор проекта "Финуслуги" Игорь Алутин в ходе онлайн-конференции.

"Мы планируем, что минимальная версия продукта появится где-то в сентябре следующего года", - заявил он, добавив, что сначала на площадке появятся беззалоговые кредиты. В будущем это могут быть и автокредиты, и ипотека.

Алутин отметил, что рабочая группа, разрабатывающая правила выдачи кредитов через маркетплейсы, начала работу в этом году. В нее входят крупные кредитные организации - Райффайзенбанк, Газпромбанк, Совкомбанк и другие.

Сегодня на "Финуслугах" есть предложение по открытию депозитов от пяти банков. В процессе подключения к маркетплейсу находятся порядка 20 банков. "Многие банки, которые должны были подключиться к нам уже в декабре этого года, перенеслись на январь-март. В эти месяцы мы как раз ждем более значительного подключения", - добавил Алутин.

Московская биржа запустила маркетплейс "Финуслуги" в октябре 2020 года. Платформа является каналом дистрибуции продуктов для финансовых организаций. На первом этапе через "Финуслуги" россияне могут открывать вклады.