Россельхознадзор обнаружил в израильских семенах томатов вирусы

МОСКВА, 23 декабря /ТАСС/. Россельхознадзор обеспокоен обнаружением опасного вирусного заболевания в израильских семенах помидорах. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Россельхознадзор выявил в семенах томатов, поставленных в Россию из Израиля компанией-экспортером NIRIT SEEDS LTD, вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)) - объект, в отношении которого введена временная карантинная фитосанитарная мера", - отмечается в сообщении.

Продукция сопровождалась фитосанитарным сертификатом, удостоверяющим ее соответствие всем российским требованиям, выданным Национальной организацией по карантину и защите растений Израиля.

Для обсуждения сложившейся ситуации и вопроса о дальнейших поставках в Россию семенного материала из указанного питомника, Россельхознадзор в начале декабря 2020 года предложил Службе защиты растений и инспекции Министерства сельского хозяйства и развития сельскохозяйственных регионов Израиля в возможно короткий срок провести переговоры в любом удобном формате. Однако, как сообщили в Россельхознадзоре, на сегодняшний день ответ от израильской стороны не получен, в том числе и информация о принятых израильской стороной фитосанитарных мерах и результатах официального расследования по указанному факту.