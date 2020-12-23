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Россельхознадзор разрешает поставку помидоров с 12 предприятий Азербайджана

Ранее Россельхознадзор запретил ввоз томатов и яблок из республики в связи с обнаружением южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки

МОСКВА, 23 декабря /ТАСС/. Россельхознадзор снимает запрет на поставку помидоров с 12 азербайджанских предприятий. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о снятии с 24 декабря 2020 года временных ограничений на поставки томатов с 12 азербайджанских предприятий, расположенных в районах, где в 2020 году не были зафиксированы выявления южноамериканской томатной моли. Ограничения снимаются по результатам рассмотрения письма Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики и под гарантии указанной службы," - сказал он.

Как сообщалось ранее, Россельхознадзор с 10 декабря запретил ввоз томатов и яблок из Азербайджана в связи с обнаружением карантинных для ЕАЭС объектов - южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки. Затем с 17 декабря Россельхознадзор частично снял временные ограничения на ввоз в РФ томатов из Азербайджана, разрешив поставки пяти предприятиям.

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