Россельхознадзор разрешает поставку помидоров с 12 предприятий Азербайджана

МОСКВА, 23 декабря /ТАСС/. Россельхознадзор снимает запрет на поставку помидоров с 12 азербайджанских предприятий. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о снятии с 24 декабря 2020 года временных ограничений на поставки томатов с 12 азербайджанских предприятий, расположенных в районах, где в 2020 году не были зафиксированы выявления южноамериканской томатной моли. Ограничения снимаются по результатам рассмотрения письма Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики и под гарантии указанной службы," - сказал он.

Как сообщалось ранее, Россельхознадзор с 10 декабря запретил ввоз томатов и яблок из Азербайджана в связи с обнаружением карантинных для ЕАЭС объектов - южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки. Затем с 17 декабря Россельхознадзор частично снял временные ограничения на ввоз в РФ томатов из Азербайджана, разрешив поставки пяти предприятиям.