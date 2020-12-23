Органы власти поддержали предложение МЭР ввести "золотые визы" для иностранных инвесторов

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Федеральные органы власти поддержали предложение Минэкономразвития выдавать иностранцам вид на жительство в РФ в обмен на инвестиции (так называемые "золотые визы"), в ближайшее время будет запущена процедура внесения изменений в законодательство, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Что касается инициативы по предоставлению вида на жительство для иностранных инвесторов, то предложение, которое подготовило Минэкономразвития, поддержано нашими коллегами в федеральных органах власти. И это важный шаг для создания благоприятных условий для тех, кто вкладывает деньги в российскую экономику", - заявил министр в ходе круглого стола в Минэкономразвития с участием представителей Роспотребнадзора и Ассоциации европейского бизнеса.

Решетников также отметил, что Минэкономразвития рассчитывает, что в ближайшее время будет запущена процедура внесения изменений в законодательство, которая даст возможность инвесторам постоянно проживать в стране, перемещаться, сотрудничать с российскими компаниями. "Рассчитываем, что это будет значительным шагом для создания здесь более комфортных условий работы для тех, кто активно инвестирует в российскую экономику и ее развивает", - отметил глава Минэкономразвития.

Ранее Минэкономразвития опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов изменения в закон "О правовом положении иностранных граждан" в части установления упрощенного порядка выдачи иностранным инвесторам вида на жительство (ВНЖ) в РФ. Согласно документу, для получения ВНЖ иностранный инвестор должен вложить в российский бизнес как минимум 10 млн рублей или владеть российскими облигациями или недвижимостью стоимостью 30 млн рублей.

В Минэкономразвития поясняли ТАСС, что вступление в силу законопроекта об упрощенном порядке выдачи иностранным инвесторам вида на жительство в РФ планируется не ранее середины 2021 года.