Сбор зерна в России в 2020 году составил 133 млн тонн

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Сбор зерна в России в чистом виде в 2020 году составил 133 млн тонн, в том числе пшеницы 85,9 млн тонн. Об этом говорится в материалах ведомства.

По данным ведомства, сбор ржи вырос до 2,374 млн тонн с 1,428 млн тонн годом ранее, ячменя - до 20,936 млн тонн с 20,489 млн тонн, риса - до 1,141 млн с 1,099 млн тонн, гречихи - до 893 тыс. тонн с 786 тыс. тонн.

В то же время сбор кукурузы снизился до 13,475 млн тонн с 14,282 млн тонн, подсолнечника - до 13,278 млн тонн с 15,379 млн тонн, сахарной свеклы - до 32,395 млн тонн с 54,35 млн тонн, проса - до 396 тыс. с 440 тыс. тонн, овса - до 4,132 млн тонн с 4,424 млн тонн соответственно.

Кроме того, урожай сои уменьшился до 4,283 млн тонн с 4,36 млн тонн в 2019 году, рапса - вырос до 2,573 млн с 2,06 млн тонн.

Льна-долгунца (в пересчете на волокно) собрано 39 тыс. тонн против 38 тыс. тонн в 2019 году.

Урожай зерна в 2019 году в России составил 121,2 млн тонн, в том числе пшеницы - 74,45 млн тонн.

Сбор овощей

Сбор овощей в России в 2020 году снизился на 2,3% по сравнению с показателем за 2019 год и составил 13,8 млн тонн.

В частности, сельхозорганизации сократили сбор овощей на 4%, до 3,809 млн тонн, в хозяйствах населения этот показатель снизился на 3,7%, до 7,022 млн тонн. Урожай картофеля в России в 2020 году составил 19,577 млн тонн, что на 11,3% меньше, чем годом ранее. При этом сельхозорганизации снизили сбор картофеля на 11,7%, до 4,086 млн тонн, личные подсобные хозяйства - на 11,9%, до 12,779 млн тонн.

По данным ведомства, производство плодов и ягод в РФ в 2020 году составило 3,577 млн тонн, что на 2,2% превышает показатель за прошлый год.