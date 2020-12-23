Объем производства сельхозпродукции в Северной Осетии к декабрю вырос почти на 10%

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 декабря. /ТАСС/. Рост объема производства сельскохозяйственной продукции в Северной Осетии к декабрю 2020 года составил 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В республике увеличились объемы намолоченных зерновых, а также поголовье скота. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, население), по предварительным расчетам, в январе - ноябре 2020 г. увеличился в сопоставимой оценке по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 9,3% и составил 24,69 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Так, в хозяйствах всех категорий на 1 декабря зерновых и зернобобовых культур намолочено 852,3 тыс. тонн, а это на 4,2% больше, чем на аналогичную дату предыдущего года. За этот период в республике картофеля накопано 96,1 тыс. тонн (на 7,8% больше). Кроме того, собрано 32,2 тыс. тонн овощей открытого и защищенного грунта (на 3,7% больше).

В республике также увеличилось поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий. По расчетам, оно составило 94,3 тыс. голов, что на 2,4% больше, чем год назад. "Из него коров - 38,7 тыс. голов (на 5,4% больше), поголовье свиней - 21,3 тыс. голов (на 0,2% больше), овец и коз - 121,1 тыс. голов (на 36,7% больше)", - говорится в сообщении.

Что касается реализации сельскохозяйственной продукции, согласно данным управления, к декабрю продажа молока и молочных продуктов сельскохозяйственными организациями уменьшилась, а зерна, скота и птицы (в живом весе) и яиц - увеличилась.

Ранее в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона сообщали, что поголовье крупного рогатого скота увеличилось в Северной Осетии за четыре месяца на 12%. Положительная динамика отмечалась также в увеличении численности других сельскохозяйственных животных. В министерстве подчеркивали, что власти Северной Осетии выделят в 2020 году на развитие малых форм хозяйствования более 126 млн рублей.