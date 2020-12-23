Суд отказал частным инвесторам в удовлетворении иска к Мосбирже

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Девятый арбитражный апелляционный суд 23 декабря подтвердил отказ частным инвесторам в иске к ПАО "Московская биржа" в связи с приостановкой торгов фьючерсами на нефть Light Sweet Crude Oil (соответствует контракту на поставку нефти WTI на бирже NYMEX) в апреле 2020 года и расчетом контракта по цене минус $37 за баррель, следует из материалов суда.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится в материалах суда.

Арбитражный суд Москвы в начале октября не удовлетворил иск частных инвесторов, ответив отказом. Первоначально иск к Мосбирже от пяти физлиц был подан 18 июня, а сумма требований составила 288,2 тыс. рублей. Позднее, к иску присоединились еще 16 человек, сумма исковых требований увеличилась до 40 млн рублей. Третьими лицами выступают "Национальный клиринговый центр" (НКЦ), брокеры БКС, "Открытие брокер" и Альфа-банк.

Истцы требовали признать действия биржи в отношении организации торгов контрактами на нефть Light Sweet Crude Oil незаконными, признать незаконным изменение размеров гарантийного обеспечения по данным фьючерсам, а также изменение нижней границы цен и возобновление торгов по этим контрактам. Более того, истцы не согласны с ценой экспирации (исполнение обязательств контрагентов по заключенным срочным контрактам - прим. ТАСС) фьючерсов по цене минус $37,63 за баррель.

21 апреля 2020 года Мосбиржа прервала торги фьючерсом на нефть WTI с исполнением 21 апреля 2020 года. Цена исполнения контракта составила минус $37,63 за баррель - значение расчетной цены соответствующего фьючерса, которая определяется биржей NYMEX по итогам торгов 20 апреля. Решение, было принято, чтобы "не допустить возникновения дополнительных негативных последствий у участников торгов и их клиентов в связи с беспрецедентным падением цен на торгах соответствующим контрактом на NYMEX 20 апреля". В пресс-службе Мосбиржи также добавили, что "брокерские и клиринговые системы не умеют работать с отрицательными ценами, и их появление могло привести к проблемам по всему рынку". Как отметили представители Мосбиржи, эта приостановка не повлияла на цену исполнения (экспирацию) фьючерса.

"Московская биржа, как и другие основные торговые площадки, на которых обращается аналогичный контракт (ICE, BOVESPA, MCX India), определяет цену исполнения фьючерса в соответствии с ценой на соответствующий фьючерс на бирже NYMEX в предпоследний день торгов, когда ликвидность контракта еще высока. Таким образом, в строгом соответствии со спецификацией контракта цена его исполнения на Московской бирже была определена накануне экспирации, 20 апреля", - отметили там.