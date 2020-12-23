Минфин США продлил срок завершения сделок с "Группой ГАЗ" до 26 января 2022 года

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Власти США продлевают для инвесторов срок завершения сделок с российским холдингом "Группа ГАЗ" до 26 января 2022 года и устанавливают такой же срок для того, чтобы американские инвесторы избавились от его акций. Об этом сообщило в среду Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

Ведомство распространило две так называемые генеральные лицензии, одна из которых (General License 13P) касается продления срока избавления от активов "Группы ГАЗ", а в другой (General License 15J) прописаны сроки пролонгации сделок с ней.

США 6 апреля 2018 года ввели санкции против 24 россиян и 15 юридических лиц. В черный список Минфина попали бизнесмены Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Андрей Скоч, Виктор Вексельберг. Под рестрикциями оказались подконтрольные Дерипаске "Русал" и группа En+, промышленная группа "Базовый элемент" и входящий в нее машиностроительный холдинг "Русские машины", компании B-Finance и "Евросибэнерго", "Группа ГАЗ" и агрохолдинг "Кубань". Также под санкции попали компании "Газпром бурение" и группа NPV Engineering Ротенберга, компания "Ладога менеджмент" Шамалова и ГК "Ренова" Вексельберга.

Изначально Минфин США дал время до 7 мая 2018 года на то, чтобы американские инвесторы избавились от акций и долговых инструментов всех компаний, указанных в списке, и до 5 июня на то, чтобы разорвали с ними контракты. Впоследствии эти сроки несколько раз продлевались.

27 января прошлого года Министерство финансов США объявило о снятии санкций, введенных в отношении "Русала", En+ и "Евросибэнерго".