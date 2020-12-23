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Пандемия COVID-19

Производители ягод потеряли тысячи тонн продукции из-за оттока мигрантов в 2020 году

Глава Союза производителей ягод отметила, что в дальнейшее время отрасли "будет еще сложнее", если власть не выработает механизм допуска трудовых мигрантов в Россию

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Производители ягод потеряли несколько тысяч тонн продукции из-за отсутствия иностранной рабочей силы в 2020 году. Об этом сообщила в среду генеральный директор Союза производителей ягод Ирина Козий в эфире телеканала "Россия-24".

"В этом году из-за отсутствия рабочей силы производители, например, те же производители ягод, потеряли порядка нескольких тысяч тонн продукции, то есть ягода просто осталась на плантациях", - сказала она.

Глава союза отметила, что в дальнейшее время отрасли "будет еще сложнее", если власть не выработает механизм допуска трудовых мигрантов в РФ.

Ранее глава торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин направил письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением упростить въезд в страну трудовых мигрантов во время пандемии коронавируса, в частности разрешить высококвалифицированным специалистам приезжать вместе с их семьями.

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