СМИ: украинский МИД пообещал Госдепартаменту демонтировать все оборудование Huawei

КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины демонтирует все оборудование китайской компании Huawei, установленное на ведомственных зданиях. Об этом в среду сообщил украинский телеканал "1+1" со ссылкой на запись в Twitter заместителя госсекретаря США Кейта Крача.

"Министерство иностранных дел решило убрать все оборудование Huawei со своих зданий, этого примера придерживались и несколько других правительственных учреждений", - говорится в сообщении. Он напомнил, что украинская власть недавно отказалась сотрудничать с Huawei в проекте создания "умного города", отдав предпочтение американской Cisco. "Это - мудрые решения", - отметил заместитель госсекретаря США.

Накануне украинский премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал на своей странице в Twitter, что Украина присоединилась к американской инициативе "Чистая сеть", которая предусматривает защиту конфиденциальной информации и интеллектуальной собственности граждан от агрессивного вмешательства злоумышленников. "Украина поддерживает принципы "Чистой сети" и останется надежным партнером для инвестиций технологических компаний со всего мира", - отметил он.

На Украине компания Huawei обеспечивает работу общей 4G сети в киевском метрополитене. Благодаря техническому решению от Huawei, одну базовую станцию в столичной подземке могут использовать сразу все три мобильных оператора.

Федеральная комиссия по связи Соединенных Штатов официально признала китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности. В мае 2019 года президент США Дональд Трамп внес Huawei в черный список. Власти США считают, что Китай посредством оборудования для сетей 5G, поставляемых в том числе и Huawei, занимается шпионажем. Вашингтон подталкивает другие страны к подобным жестким действиям в отношении китайских фирм.