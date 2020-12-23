Кабмин 24 декабря обсудит бесплатный доступ к социально значимым сайтам и цифровые новации

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Правительство России проведет в четверг очередное заседание, на котором в том числе обсудит законопроект, направленный на обеспечение бесплатного доступа к отечественным социально значимым интернет-сервисам. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Будет также рассматриваться выделение в 2021 году средств из резервного фонда правительства Минсельхозу России для предоставления трансфертов регионам на компенсации производителям муки и предприятиям хлебопекарной промышленности. Как указывают в кабинете министров, это связано с "необходимостью разработки механизмов, направленных на недопущение роста цен на продовольственные товары".

На заседании планируется также обсудить проекты финансового плана и инвестиционной программы АО "Российские железные дороги" (РЖД) на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов. Отмечается, что материалы по этому вопросу внесены Минтрансом России. "Параметры инвестиционной программы и финансового плана ОАО "РЖД" создают предпосылки для обеспечения устойчивой роботы компании", - указывают в кабмине.

Ранее этот вопрос обсуждался на совещании у президента России Владимира Путина. Глава государства в том числе говорил о необходимости определить источники финансирования капитальных расходов РЖД для решения этих задач, обеспечивая при этом баланс корпоративных финансов и избегая чрезмерной долговой нагрузки.

Кроме того, правительство России рассмотрит в четверг вопрос о выделении Росавиации в 2020 году средств для предоставления субсидий организациям воздушного транспорта. Как поясняют в кабинете министров, "принятие проекта распоряжения позволит покрыть дефицит бюджетных ассигнований на мероприятия по предоставлению субсидий, кассовое исполнение которых в настоящее время составляет 100%".

Цифровые инновации и налогообложение с Мальтой

На заседании планируют также обсудить законопроект, который направлен на реализацию механизма экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций. Документ предусматривает внесение в отраслевые федеральные законы "точечных типовых изменений", закрепляющих возможность установления экспериментальных правовых режимов в разных сферах, среди которых медицина, транспорт, связь.

На повестку вынесен и законопроект о ратификации протокола, вносящего изменения в Конвенцию между правительством РФ и правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы от 24 апреля 2013 года.

Протокол был подписан в Москве 1 октября 2020 года. "Необходимость внесения изменений в Конвенцию вызвана изменившимися условиями экономической деятельности и продиктована экономической ситуацией как в Российской Федерации, так и в мире в целом, что, в свою очередь, вызвало необходимость концентрации финансовых ресурсов для обеспечения предпринимаемых правительством Российской Федерации мер по поддержке населения и экономики страны в свете угрозы распространения новой коронавирусной инфекции", - указывают в российском кабмине.