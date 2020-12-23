Паслер: добывающие компании завершают проектирование трубопроводов на замену нефтевозам

ОРЕНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Работающие на территории Оренбургской области нефтедобывающие компании завершают проектирование двух трубопроводов, ввод в эксплуатацию которых позволит отказаться от перевозки углеводородов автомобильным транспортом, что положительно скажется на экологической обстановке в регионе. Об этом губернатор региона Денис Паслер сообщил журналистам в среду в ходе пресс-конференции.

"Наверное, это чуть дольше движется, нежели я предполагал, но сегодня договоренности есть у компании, которая добывает, и с "Газпромом", и с "Транснефтью", уже сложились, юридически они договорились о нюансах, про который я сказал. Более того, два из трех проектов уже завершаются с точки зрения проектирования. Я искренне надеюсь в 2021 году мы начнем стройку", - сказал Паслер.

Он отметил, что речь идет о крупных объектах протяженностью от 100 до 170 км. Их строительство предполагает многомиллиардные инвестиции. Губернатор назвал эти проекты одними из приоритетных направлений в сфере экологии региона. При этом нефтедобывающим компаниям прежде чем приступить к проектированию необходимо было решить вопросы с земельными участками и по стоимости поставляемого ресурса.

Паслер уточнил, что, если компании будут затягивать процесс строительства трубопроводов и искать какие-то причины, то региональные власти найдут рычаги воздействия вплоть до приостановки деятельности. В пресс-службе губернатора добавили, что один из проектов планирует реализовать нефтяная компания "Сладковско-Заречное". При этом регион будет поддерживать масштабный проект, который важен и для экономики, и для экологии региона.

"Крайние переговоры, которые были в декабре, дважды сам разговаривал с "Газпромом", чтобы ускорить этот процесс, они подписали документы. Сейчас ничто не останавливает с юридической точки зрения во взаимоотношениях двух коммерческих структур. Вопрос проектирования и строительства, и я буду всячески стимулировать", - уточнил Паслер.

Годом ранее ТАСС сообщал, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер обратился к нефтяным компаниям с требованием приступить к строительству трубопроводов для транспортировки нефти уже в 2020 году, чтобы снизить вероятность загрязнения воздуха сероводородом при переливе сырья из автоцистерн в железнодорожные емкости.