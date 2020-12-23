Умер основатель сети "Старик Хоттабыч" и бывший совладелец OBI Игорь Сосин

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Основатель сетей "Старик Хоттабыч" и Modi, бывший совладелец гипермаркетов OBI Игорь Сосин умер на 54-м году жизни. Об этом в среду сообщает РБК со ссылкой на двоих знакомых бизнесмена.

Эту информацию изданию подтвердил основатель инвестиционной компании Falcon Advisers Игорь Кованов, по данным которого 53-летний бизнесмен умер во время путешествия на остров Занзибар.

По словам знакомых предпринимателя, причиной его смерти мог стать инфаркт. Весной бизнесмен перенес коронавирус.

Игорь Сосин - один из первых российских предпринимателей, который начал развивать специализированную розницу для продажи товаров для дома. В 1994 году вместе с партнерами Артуром Попельнюховым и Григорием Кожемякиным основал сеть "Старик Хоттабыч", а в 2000 году Сосин вышел из проекта и занялся развитием совместного с сетью OBI предприятия ООО "Сделай своими руками". В 2016 году Игорь Сосин продал 49% в совместном предприятии. В последние годы занимался развитием сети товаров для дома Modi, первые магазины которой открылись в России в 2017 году.