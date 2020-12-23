Сенатор потребовал от Минфина США отчет по утверждениям о влиянии Дерипаски на "Русал"

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Член комитета по делам банков, жилищного строительства и городского развития Сената Конгресса США Шеррод Браун потребовал от американского министерства финансов провести брифинг по утверждениям о том, что российский предприниматель Олег Дерипаска продолжает влиять на управление компанией "Русал". Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Bloomberg.

"Сенатор Браун очень обеспокоен этими утверждениями, - заявила агентству официальный представитель законодателя. - Мы попросили, чтобы Министерство финансов провело брифинг по этим утверждениям, о том, нарушает ли какая-то данная деятельность [Дерипаски] соглашение от 2018 года об отмене санкций [в отношении "Русала"], и, если да, то какие штрафные меры могут быть приняты". Браун представляет Демократическую партию США, которая пока находится в оппозиции. Тем не менее с 20 января на посту президента США республиканца Дональда Трампа сменит демократ Джозеф Байден.

Упомянутые утверждения относительно Дерипаски распространило ранее агентство Bloomberg. Ссылаясь на европейских должностных лиц, оно передало, что те предоставили правительству США информацию о якобы сохранявшемся в текущем году у Дерипаски контроле над деятельностью "Русала". Предприниматель якобы использовал ресурсы компании, в частности, для поддержки личных деловых интересов. "Русал" и компания En+ отвергли сведения, изложенные агентством.

Минфин США 6 апреля 2018 года ввел рестрикции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго" и "Группа ГАЗ". Находящимся в этом черном списке запрещен въезд в США, их активы в стране замораживаются, а американским гражданам запрещено вести с ними бизнес.

Однако в январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты. Это, впрочем, стоило Дерипаске контроля над предприятиями: в частности, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в "Русале" он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.

В марте 2019 года бизнесмен подал в американский суд на Минфин США. Дерипаска заявил, что санкции против него несправедливы и незаконны, а ущерб, который они нанесли, оценивал более чем в $7,5 млрд. Рассмотрение этого дела продолжается.