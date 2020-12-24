Счетная палата указала на недостаточно эффективное расходование средств ОМС на ЭКО

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Счетная палата выявила недостаточно эффективное расходование средств ОМС для финансирования оказания медицинской помощи с использованием ЭКО для пациентов с бесплодием. Об этом говорится в отчете Счетной палаты об анализе расходования выделенных на это средств за 2019 год и январь - декабрь 2020 года.

"Расходование средств ОМС, направленных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с оказанием медицинской помощи больным (при бесплодии) с использованием ЭКО, осуществляется недостаточно эффективно. Объем израсходованных средств на оказание медицинской помощи с применением ЭКО в 2019 году составил 9 862,1 млн рублей, или 103,3% от предусмотренных базовой программой ОМС (9 550,7 млн рублей)", - говорится в документе.

Отмечается, что в 2019 году было выполнено 79 566 циклов ЭКО, что составило 113,7% от плана (не менее 70 000 циклов). При этом за девять месяцев 2020 года было выполнено только 86% процедур ЭКО от аналогичного показателя прошлого года. Счетная палата видит в этом риски недостижения показателей нацпроекта "Демография" по итогам года.

Согласно отчету, доля женщин, вставших на учет по беременности из числа пролеченных с помощью ЭКО, в целом по России составила 31,92%. Это на 1,92 процентных пункта выше рекомендуемого Минздравом России и ФОМС показателя. "Вместе с тем количество планируемых циклов ЭКО и объем соответствующего финансового обеспечения не являются достаточными", - отмечается в документе.

Так, по состоянию на июль 2020 года в листе ожидания на процедуру числятся 24,8 тыс. пациентов в 76 регионах. В некоторых субъектах сроки ожидания этого вида медпомощи достигают 18 месяцев. Также подчеркивается, что предложения медорганизаций по оказанию помощи с применением ЭКО превышают объемы, распределяемые комиссией по разработке территориальной программы ОМС.

Предложения Минздраву и ФОМС

"Вышеуказанные факты свидетельствуют о неиспользовании имеющегося потенциала региональных систем здравоохранения при наличии потребности населения в медицинской помощи с применением ЭКО", - говорится в отчете. Кроме того, формирование нормативов объемов медицинской помощи и соответствующего финансового обеспечения в территориальных программах производится без учета потребности и особенностей регионов.

В связи с этим Счетная палата предлагает Минздраву включить в программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи требования об обязательном включении в территориальные программы сроков ожидания процедуры ЭКО. Кроме того, рекомендуется вести единый лист ожидания процедур ЭКО по России. Минздраву и ФОМС также предложено утвердить методику расчета среднего норматива финансовых затрат на один случай ЭКО.

Выполнение плана

Более 56 тыс. циклов процедур экстракорпорального оплодотворения было выполнено в России за 10 месяцев 2020 года в рамках реализации федерального проекта нацпроекта "Демография". Данные цифры свидетельствуют об удовлетворительных темпах выполнения плана, говорится в комментарии Минздрава, предоставленного пресс-службой Счетной палаты.

"Следует отметить, что с учетом проведенных корректировок федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография" (в части организации медицинской помощи с использованием ЭКО), по данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС), за период с 1 января по 1 ноября 2020 года в Российской Федерации выполнено 56 714 циклов ЭКО за счет средств базовой программы ОМС, что свидетельствует об удовлетворительных темпах выполнения плана на 2020 год", - говорится в комментарии Минздрава.

В министерстве также отмечают, что с 1 января 2021 года в России вступает в силу новый порядок использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению, включающий этапы проведения ЭКО, которые напрямую зависят от физиологического состояния женщины, что определяет сроки оказания ей данной помощи, а также устанавливает рекомендуемую длительность обследования для установления причин бесплодия и другие необходимые процедуры.

Объемы предоставления медпомощи и другие решения

По данным СП, правовое урегулирование порядка распределения объемов предоставления медицинской помощи является недостаточным, что впоследствии приводит к непрозрачности работы комиссий при распределении объемов между медицинскими организациями. При этом в Минздраве сообщили, что с 2020 года установлены методические подходы к формированию территориальной программы, в том числе к установлению органами государственной власти субъектов РФ дифференцированных нормативов объема и финансового обеспечения медпомощи с учетом региональных особенностей. "Таким образом, нормативно-правовое регулирование вопросов формирования территориальных программ ОМС обеспечивает всесторонний учет различий в потребностях женщин в медицинской помощи с применением ЭКО", - говорится в сообщении.

"При применении указанных методических подходов в целях формирования объемов медицинской помощи с применением ЭКО органы государственной власти субъектов РФ учитывают: показатели здоровья женщин, включая показатели бесплодия, основанные на данных медицинской статистики, этапность оказания медицинской помощи и другие факторы, влияющие на доступность данного вида медицинской помощи в регионах (плотность населения, транспортная доступность, климатические и географические особенности)", - пояснили в министерстве.

В Минздраве также отметили, что вопрос реализации федпроекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография", был рассмотрен на селекторном совещании в видеорежиме 2 декабря 2020 года, по результатам которого органам государственной власти субъектов РФ в сфере здравоохранения были даны некоторые поручения. В том числе принять исчерпывающие меры по выполнению запланированных на 2020 год объемов медицинской помощи по лечению бесплодия с применением ЭКО за счет средств базовой программы ОМС, проанализировать сроки ожидания пациентами процедуры ЭКО после направления на лечение и учесть при разработке территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи и другие.

"Мы уже поручили органам государственной власти регионов принять исчерпывающие меры по достижению запланированных значений показателей, а также проанализировать сроки ожидания ЭКО после направления пациента на лечение и учесть это при разработке территориальных программ госгарантий на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Также учтем рекомендации Счетной палаты по более детальному мониторингу при разработке вертикально интегрированной информационной медицинской системы по акушерству и гинекологии, которая предусмотрена в рамках федерального проекта "Развитие цифровой медицины", - сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин, слова которого приводятся в пресс-релизе Счетной палаты.