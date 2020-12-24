Масочный режим в российских компаниях могут сохранить еще на один-два года

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Большинство руководителей российских компаний планируют сохранить масочный режим среди свои сотрудников на ближайшие один-два года. Об этом говорится в исследовании, подготовленном консалтинговой компанией PwC и НАФИ.

"Большинство руководителей планирует сохранить масочный режим в компаниях на ближайший год-два (75%). Каждая третья компания продолжит работать удаленно, почти столько же намерены поощрять вакцинацию сотрудников против сезонных заболеваний. Сохранять нововведения в связи с COVID-19 чаще планируют в средних и особенно крупных компаниях" - говорится в исследовании.

PwC и НАФИ провели 1001 интервью с руководителями различных российских компаний в два этапа. Первый опрос состоялся в период с начала сентября по начало октября 2020 года, дополнительное исследование было проведено в конце ноября - начале декабря.

По данным PwC, половина опрошенных воспринимает объем ресурсов, который компании затрачивают на обеспечение требований Роспотребнадзора, как умеренный, оправдывающий риски, 32% опрошенных руководителей не сочли данные затраты значительными.

"Расходы большинства крупных компаний на поддержку здоровья сотрудников возросли (87%), то же можно сказать и о компаниях среднего бизнеса - 75%. Расходы компаний малого бизнеса, заботящихся о здоровье персонала, также выросли: чуть больше половины стали тратить больше ресурсов, в то время как в 37% компаний эта статья не изменилась", - сообщили авторы исследования.

По сведениям PwC, здоровому образу жизни уделяется внимание в большинстве крупных компаний: 73% руководителей отмечают наличие принятой официальной политики в этой области. Еще 25% крупных компаний имеют различные наработки в отношении заботы о здоровье и благополучии сотрудников.

"В среднем бизнесе доля компаний, имеющих такую политику, также велика - почти 60%. В наименьшей степени заботятся о здоровье сотрудников компании из сегмента малого бизнеса: только у 17% есть официальная политика, у 32% существуют отдельные наработки в этой области, а более половины компаний вообще не занимаются данным вопросом (51%)", - говорится в исследовании.