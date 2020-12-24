Исследование: инвестклимат в России восстановился в конце 2020 года

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Инвестиционный климат в России, ухудшившийся после начала пандемии, к концу года восстановился. Так считают 55% руководителей крупных компаний в РФ, опрошенных консалтинговой компанией PwC и аналитическим центром НАФИ.

"Представители крупного и среднего бизнеса оценивают инвестиционный климат более позитивно, чем руководители малого бизнеса. Каждый второй руководитель крупной компании считает, что климат ухудшился, но уже восстановился (55%). Среди руководителей малого бизнеса только 7% считают, что ситуация вернулась к докризисным показателям, в то время как большинство (74%) представителей данного сегмента отмечают, что инвестиционный климат стал еще хуже, чем был до пандемии COVID-19", - говорится в исследовании.

PwC и НАФИ провели 1 001 интервью с руководителями различных российских компаний в два этапа. Первый опрос состоялся в период с начала сентября по начало октября 2020 года, дополнительное исследование было проведено в конце ноября - начале декабря. В целом обеспокоенность текущей ситуацией, как отмечается в исследовании, значительно ярче выражена у представителей малого бизнеса.

"Финансовые потери (21%), отсутствие поддерживающих мер (18%), задолженность и ухудшение ряда других бизнес-показателей (21% и 19%) в большей мере коснулись предприятий этого сектора. При этом представители крупного и среднего бизнеса выражают озабоченность более глобальными вопросами - тяжелая эпидемиологическая ситуация (11%) и общая неопределенность (11%)", - сообщают эксперты.

Направления инвестирования в пандемию

Опрос не выявил тенденции по сокращению инвестиций российскими компаниями. Треть компаний вкладывают больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (31%), 28% - меньше, еще 34% не отметили изменений. Подобный разброс, согласно исследованию, характерен прежде всего для компаний малого бизнеса.

"Что касается крупного бизнеса, только 10% отметили, что сократили инвестиции в собственный бизнес, в то время как 35% сохранили инвестиции на прежнем уровне, а 28% - вкладывают даже больше, чем в прошлом году", - говорится в исследовании.

Более половины опрошенных полагают, что лучший момент для инвестиций еще не наступил (56%), и только 35% считают это время подходящим.

В топ-3 направлений для инвестирования, которые выделяют руководители компаний, входят вложения в развитие собственного бизнеса (17%), расходы на оборудование и технику, а также инвестиции в производство и промышленность (по 10%). По 6% опрошенных отметили потенциал таких сфер, как автоматизация и внедрение новых технологий, строительство и проектирование. Лишь 5% считают вложения в персонал одним из перспективных направлений для инвестирования.

Около половины компаний не планируют расширять бизнес, такие планы есть у 31% опрошенных. О сокращении бизнеса заявили 10% компаний, причем в первую очередь это касается малых и средних предприятий, тогда как среди представителей крупного бизнеса планирующих сокращение не оказалось.