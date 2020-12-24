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Минторг США обязал импортеров алюминия получать специальные лицензии

Теперь импортерам нужно будет получить "бесплатную автоматическую импортную лицензию"

ТАСС, 24 декабря. Минторг США объявил в среду о создании Системы мониторинга и анализа импорта алюминия (AIM) в целях защиты отечественных производителей. Нововведение подразумевает, в частности, новые правила лицензирования для американских импортеров.

"Новая программа позволит Минторгу и общественности лучше выявлять потенциальные транзитные перевозки и уклонения [от правил] с использованием алюминиевых продуктов, помогая гарантировать, что отечественные производители смогут конкурировать на равных условиях", - приводятся слова министра торговли Уилбура Росса в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В соответствии с AIM импортерам нужно будет получить "бесплатную автоматическую импортную лицензию". Для этого компании должны будут сообщить объем ввозимого товара, его стоимость, страну происхождения и другую информацию. После сбора данных Минторг будет публиковать их в системе AIM.

Новые требования вступят в силу 25 января 2021 года. Отмечается, что система создана на основе аналогичного проекта по мониторингу импорта стали, о запуске которого было объявлено в сентябре.

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