МЧС планирует перейти на прямые контракты с "Камазом" и "Уралом"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. МЧС России планирует заключить прямые контракты с автогигантами - заводами "Камаз" и "Урал". Об этом сообщил глава МЧС Евгений Зиничев в интервью ТАСС, полный текст которого будет опубликован на сайте агентства в четверг.

"МЧС России, как потребитель, заинтересовано в унификации пожарно-спасательной техники, стоящей на вооружении. Широкая номенклатура приводит к увеличению стоимости содержания и ремонта. На сегодняшний день ведется работа по переходу на прямые контракты с ключевыми производителями техники, такими как "Камаз" и "Урал", - отметил министр.

Он сообщил, что по завершению этой работы за счет увеличения объемов заказа, единых регламентов технического обслуживания и проведения ремонтных работ МЧС планирует добиться снижения затрат на закупку и содержание одной единицы продукции.

По словам Зиничева, порядка 20 предприятий России заявляют о себе как о производителях пожарной техники различного назначения, а за последние 10 лет было создано более 100 модификаций пожарных автомобилей, в том числе более 40 моделей автоцистерн расширенного модельного ряда на шасси различных типов и классов.

По оценке главы МЧС, отечественные производители вполне способны удовлетворить запросы МЧС России. "Мы внимательно отслеживаем рынок готовых изделий и перспективных разработок, с целью их применения в практической работе. Безусловно, это и современные образцы снаряжения для реагирующих подразделений, расширяющие их возможности, и новые насосно-рукавные комплексы, позволяющие тушить крупномасштабные пожары", - сообщил Зиничев.

В октябре президент Владимир Путин заявил, что закупки техники для МЧС должны осуществляться напрямую у отечественных производителей, минуя ненужных посредников. По его словам, при реализации будущей долгосрочной программы обновления техники МЧС на период до 2030 года должна обеспечиваться максимальная финансовая эффективность.