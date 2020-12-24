Спрос на ювелирные премиум-изделия в декабре вырос в пять раз

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Спрос на ювелирные изделия премиум-сегмента в декабре 2020 года в годовом сопоставлении вырос в пять раз, чаще всего россияне приобретают изделия из золота и бриллиантов. Об этом говорится в исследовании ювелирного гипермаркета Sunlight, имеющемся в распоряжении ТАСС. Аналитики изучили спрос россиян на ювелирные украшения в гипермаркете в онлайн-канале продаж в декабре 2020 года по отношению к декабрю 2019 года.

"Спрос на ювелирные изделия премиум-сегмента в ювелирном гипермаркете Sunlight вырос в пять раз по сравнению с декабрем 2019 года, что в первую очередь вызвано ростом спроса на изделия из золота и с бриллиантами, а также расширением ассортиментной матрицы ювелирного ретейлера в данном сегменте", - говорится в исследовании. Количество онлайн-покупок, совершенных в ювелирном гипермаркете в целом увеличилось вдвое на фоне пандемии, ускорившегося в 2020 году тренда на омниканальность продаж и легализации онлайн-продаж ювелирных изделий, которая произошла в самом начале декабря прошлого года.

Перед новогодними праздниками в этом году отмечается повышенный спрос на изделия с бриллиантами от отечественных производителей и рост чека в онлайне на 30%. В декабре 2020 года в сегменте золотых изделий эксперты компании также наблюдают рост среднего чека на 25%, что в первую очередь обусловлено биржевым ростом цен на золото, который наблюдался в течение всего 2020 года. В прошлом году покупатели среди всего ассортимента, представленного в ювелирном гипермаркете, отдавали предпочтение золотым цепям и браслетам от российских производителей.

В этом году накануне Нового года покупатели в основном интересуются кольцами с бриллиантами. Спрос на изделия с бриллиантами отмечается как среди женщин, так и среди мужчин. "В декабре 2020 года женщины совершали покупки в ювелирном гипермаркете чаще, чем мужчины. Мужчины преимущественно покупают ювелирные украшения из бриллиантовой группы в подарок, однако в декабре 2020 года эксперты заметили рост спроса на 20% со стороны мужской аудитории на мужские цепи из драгоценных металлов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", - говорится в исследовании.

В этом году в премиум-сегменте россияне также стали чаще покупать обручальные кольца и кольца для помолвки с бриллиантами стоимостью от 100 тыс. рублей.

Аналитики ювелирного гипермаркета Sunlight ожидают в 2021 году увеличение доли онлайн-продаж. Курьерская доставка ювелирных украшений показала рост в пять раз уже в декабре этого года. По предварительному прогнозу, она может превысить 50% от всего оборота ювелирного гипермаркета. В компании также считают, что рынок ювелирных украшений и предметов роскоши будет развиваться в сторону быстрой доставки заказов на дом, расширения ассортимента и онлайн-продаж, а также дальнейшего изменения потребительских привычек.