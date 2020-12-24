"Известия": ведомствам поручили уравнять качество импортируемых в РФ товаров с зарубежными

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и другим ведомствам подготовить механизмы, призванные уравнять качество поставляемых в Россию товаров с товарами этого же бренда, реализуемыми за рубежом. Об этом в четверг со ссылкой на протокол по итогам совещания вице-премьера с министерствами пишет газета "Известия".

Сейчас производители могут ввозить в РФ и в другие страны продукцию под одним брендом, но с разными свойствами, пишет газета. ФАС, Минпромторгу, Роспотребнадзору, Минфину и другим ведомствам поручено разработать механизмы оценки и сравнения качества таких товаров для избавления от недобросовестной конкуренции на рынке. Кроме того, следует из документа, министерства должны ужесточить ответственность компаний, которые ввозят в страну товар более низкого качества.

В правительстве обсуждают изменения, позволяющие ввозить оригинальную продукцию не только официальным импортерам, но и неустановленным, сообщили газете в пресс-службе кабмина. Для этого ведомствам поручено проанализировать зарубежный опыт регулирования параллельного импорта, они также должны будут разработать меры по пресечению недобросовестной конкуренции со стороны обладателей торговых знаков - это повысит потребительские свойства товаров и снизит их стоимость.