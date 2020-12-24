Бизнесмены России и административный центр Хайнаня провели первый семинар по инвестициям

ХАЙКОУ, 24 декабря. /ТАСС/. Представители деловых кругов России и административный центр Хайнаньского порта свободной торговли провели в режиме онлайн первую видеоконференцию с презентацией взаимного потенциала в области инвестиционного сотрудничества. Об этом сообщила в четверг газета "Хайнань жибао".

По данным издания, в мероприятии приняли участие около 70 представителей из 40 компаний и организаций РФ. Семинар прошел в формате "Хайкоу - Москва", на нем обсуждались перспективы проведения 1-го Китайского международного потребительского ЭКСПО, которое должно состояться в мае на Хайнане.

В ходе конференции город Хайкоу представил свои возможности, ознакомив российских бизнесменов с преимуществами двустороннего сотрудничества с учетом местной ресурсной базы, преференций, уровня инфраструктурного развития, отраслевой структуры, деловой среды и производственных факторов. Управление международного экономического развития провинции изложило ключевые задачи взаимодействия с РФ в экономической сфере.

Как сообщает газета, российские предприниматели выразили заинтересованность в укреплении контактов с Хайкоу.

В ноябре административный центр Хайнаня создал официальный канал по продвижению инвестиционного сотрудничества с РФ и странами, где русский язык активно используется в повседневном общении. Для усиления взаимодействия в данном направлении Управление по продвижению инвестиционного сотрудничества Хайкоу в режиме онлайн заключило договоренности с российским банком "Солидарность", Русско-азиатским союзом промышленников и предпринимателей, а также с компанией China Huaming International Investment. В соответствии с достигнутыми соглашениями, российский банк и РАСПП проработают вопросы, касающиеся создания их представительств. Они будут содействовать тому, чтобы компании РФ и ряда других государств осваивали инвестиционный потенциал Хайнаньского порта свободной торговли.

Согласно статистике, с января по ноябрь власти Хайкоу зарегистрировали порядка 530 компаний с иностранным капиталом, инвестировавших в экономику Хайнаня. Таким образом, количество новых участников рынка в городе за 11 месяцев увеличилось на 158% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.