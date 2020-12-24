Ввоз сельхозпродукции через порт Владивостока в 2020 году вырос на 30%

ВЛАДИВОСТОК, 24 декабря. /ТАСС/. Объем ввоза сельскохозяйственной продукции через порт Владивостока в текущем году вырос на 30% по отношению к предыдущему году из-за изменений в логистических цепочках во время пандемии коронавируса. Об этом ТАСС рассказал в четверг начальник управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области Дмитрий Зданович.

"Значительно возрос товарооборот в порту Владивостока, причиной этого стали ограничения в работе автомобильных пунктов пропуска на российско-китайской границе в этом году. Речь о разрешенной к ввозу продукции, в том числе плодоовощной. Рост произошел процентов на 30", - рассказал Зданович.

По его словам, пандемия коронавируса повлияла на логистические цепочки во всем мире. Приморье в связи с этим неожиданно заняло второе место среди субъектов РФ по импорту бананов, который по итогам года оценивается более чем в 57 тыс. тонн. "Мы понимаем, что Приморский край не потребляет бананы в таком количестве, и они в основном отправляются в другие регионы России", - отметил начальник управления Россельхознадзора по региону.

Основные поставки китайских овощей в Приморье идут через автомобильные пункты пропуска на границе в КНР. В течение года китайские власти несколько раз вводили ограничения на пересечение границы грузовыми машинами с разными регионами Дальнего Востока в связи с противоэпидемическими мерами. Из-за этого у пунктов пропуска в Приморском крае скапливались очереди из грузовых машин.