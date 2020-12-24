Эксперт назвала основные финансовые тренды 2021 года

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Низкие ставки по вкладам и переход концепции потребления населения от совместного пользования к приобретению крупных товаров в собственность станут одним из основных финансовых трендов наступающего 2021 года. Такое мнение озвучила ТАСС руководитель аналитического управления банка "Открытие" Анна Морина.

"Наc ожидают низкие ставки и, как результат, дальнейший прирост интереса к фондовому рынку со стороны как физических, так и юридических лиц. Постепенный рост доходов населения, а также продолжающаяся до середины года программа льготной ипотеки, относительно низкие ставки по авто- и потребительским кредитам должны поддержать потребительский спрос. Возможен разворот концепции 2019 года на совместное потребление (shared economy) в пользу приобретения ряда крупных товаров в собственность (машина, дача)", - считает Морина.

Кроме того, эксперт посоветовала готовиться в следующем году к волатильности рынков и хеджировать свои риски, чтобы "хоть как-то уменьшать влияние волатильности". Еще один тренд - максимальный переход в цифровые каналы всех сфер услуг, начиная от покупок онлайн до телемедицины, отметила она.

Небольшой рост доходов россиян

На фоне пандемии коронавирусной инфекции реально располагаемые доходы населения по итогам этого года сократятся на 5%. Потребительский спрос, в свою очередь, стал основным драйвером падения ВВП во втором квартале, однако уже в третьем - показал хорошую восстановительную динамику, сказала Морина. "В следующем году мы ожидаем роста реально располагаемых доходов на 4%, но их будет недостаточно, чтобы вернуться к уровню доходов 2019 года", - сказала она.

По ее словам, на покупательскую способность населения в следующем году также будет оказывать давление ускорившаяся инфляция. Кроме того, дополнительным фактором станет повышение ставки налогообложения доходов свыше 5 млн рублей в год и налогообложение сбережений свыше 1 млн рублей, спрогнозировала эксперт.

"Восстановление к уровню 2019 года, как ВВП, так и уровня реальных располагаемых доходов населения, стоит ожидать не ранее 2022 года", - подчеркнула Морина.

Доллар по 73 и 83 за евро

В уходящем году курс рубля к доллару показывал интересную динамику. Это было как ожидаемое ослабление при падении нефтяных цен и ухода от рисковых активов, так и значительное укрепление во втором квартале во время локдауна на фоне падения импорта и притока капитала. После чего рубль вновь ослаб под воздействием целого ряда внешних факторов, в том числе выборов в Белоруссии и США, а также инцидента с Алексеем Навальным. "Фундаментально в 2021 году курс может остаться на уровне текущего года, около 72-73 рублей за доллар. Укрепление может пройти в первом квартале 2021 и ниже этого уровня, но дальше более вероятно некоторое ослабление рубля", - считает аналитик.

В свою очередь на динамику курса евро относительно рубля повлиял рост европейской валюты относительно доллара - с $1,11 за евро в начале этого года до $1,21 за евро. Как пояснила Морина, обесценение доллара вызвано, в частности, масштабной поддержкой экономики Соединенных Штатов в 2020 году, где госдолг с начала года вырос более чем на 200% ВВП, а также с обещанием Федеральной резервной системы сохранить текущий низкий уровень ставок как минимум до конца 2023 года.

Вместе с тем, в 2021 году аналитик ожидает ослабления евро к доллару до уровней $1,11-1,15 за евро. Этому будет способствовать значительно более высокие темпы восстановления, которые показывает американская экономика и, напротив, медленное восстановление Еврозоны. В этой связи от Европейского центрального банка потребуется более длительное сохранение стимулирующих мер. Кроме того, высокий уровень госдолга может привести к снижению кредитных рейтингов южных стран Еврозоны, обсуждению реструктуризации их госдолга, что повлечет ослабление курса евро. В результате среднегодовой курс рубля ожидается в диапазоне 80-83 за евро, указала эксперт.

Рост ВВП и дальнейшие действия ЦБ РФ

Прогноз по росту российского ВВП существенно зависит от тренда восстановления добычи нефти по соглашению ОПЕК+, считает Морина. "В базовый сценарий мы закладываем постепенную нормализацию коронавирусной истории, восстановление спроса на нефть к середине года и рост ВВП около 2,7-3%", - сказала она.

Говоря о действиях Банка России, Морина напомнила, что на последнем в этом году заседании совета директоров регулятора по ключевой ставке ЦБ РФ принял решение сохранить этот показатель на уровне 4,25%. "В текущих условиях мы ожидаем, что Банк России будет очень внимательно отслеживать динамику как разовых факторов, так и наиболее стабильных компонентов инфляции. И будет принимать решение о снижении ставки только при условии, что темпы базовой инфляции уйдут ниже таргетируемого уровня, при этом будет достаточная стабильность или позитивность внешнего фона", - дала прогноз аналитик.