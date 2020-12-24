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Акции Alibaba в Гонконге падают на 8% на фоне антимонопольного расследования

Ценные бумаги корпорации подешевели на 8,21%

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 24 декабря. /ТАСС/. Акции китайского гиганта интернет-торговли Alibaba Group в четверг упали в Гонконге более чем на 8% на фоне начала против него антимонопольного расследования. Об этом свидетельствуют данные местной фондовой биржи.

По состоянию на 11:00 (06:00 мск), ценные бумаги корпорации подешевели на 8,21% - до 228 гонконгских долларов за единицу.

Согласно сообщениям из Пекина, Управление по контролю за рынком КНР приступило к проведению расследования в отношении Alibaba в связи с подозрением в нарушении антимонопольного законодательства.

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