Опрос: число работающих 1 января россиян сократилось на четверть

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Работать 1 января 2021 года планируют 15% россиян, при этом годом ранее об этом заявляли 19%, следует из исследования, проведенного сервисом "Авито Работа", результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.

Так, 9% опрошенных сообщили, что 1 января у них официальный рабочий день, еще 6% собираются выйти на работу по собственному желанию. Мужчины в целом чаще намерены выйти на работу, чем женщины: о том, что у них в первый день нового года будет обычный рабочий день, заявили 11% мужчин и 8% женщин, выйти на работу по собственной инициативе собираются 7% мужчин и 5% женщин. В то же время 21% опрошенных пока не знают свой график и не уверены, предстоит ли им работать 1 января.

Порядка 12% из тех, для кого 1 января - рабочий день, будут трудиться удаленно из дома. 50% проведут полноценный рабочий день в офисе, остальных ждут различные вариации сокращенного дня в офисе или удаленно.

Согласно исследованию, чаще остальных выходят на работу в праздничные дни в Северо-Кавказском, Северо-Западном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах: там по 11% опрошенных заявили, что их 1 января ожидает обычный рабочий день.

Опрос проводился в конце декабря, в нем приняли участие 10 000 респондентов по всей России.