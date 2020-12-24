СМИ: Хайнань предложил бизнесу систему коллективного владения частными самолетами

ХАЙКОУ, 24 декабря. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань внедрила систему коллективного владения частными самолетами для предпринимателей. Как сообщила газета "Наньго душибао", теперь любой желающий бизнесен за сравнительно невысокую плату может постоянно иметь в своем распоряжении небольшое воздушное судно.

По данным издания, для оформления права на эксплуатацию самолета достаточно уплатить 2,5% его стоимости, то есть примерно 2 млн юаней (чуть более $305 тыс.). Каждое транспортное средство в итоге будет продано нескольким десяткам представителей бизнеса. Проект осуществляется лизинговой компанией Tojoy, которая в ближайшие три года планирует приобрести 300 летных машин, а к 2030 году увеличить закупки до 1 тыс. штук.

Таким образом, благодаря наличию большого парка самолетов предприниматели-собственники всегда смогут в нужный момент совершить путешествие по заданному маршруту.

Как проинформировало руководство Tojoy, в ближайшее время у организации в разных населенных пунктах Китая будет насчитываться порядка 300 центров обслуживания. Компания обещает, что в ходе полета лицам, воспользовавшимся услугой коллективного владения, гарантирован сервис на высшем уровне.

Посадка на самолет оформляется через специальное приложение для смартфона. При планировании командировок бизнесмен может не зависеть от официального расписания, а также загруженности китайских и зарубежных воздушных гаваней. Помимо самолетов, предприниматели на Хайнане могут получить в свое распоряжение вертолет, право на эксплуатацию которого обойдется гораздо дешевле - в 200 тыс. юаней ($30,5 тыс.).

Первый рейс самолета Tojoy был осуществлен на прошлой неделе из административного центра Хайнаня в город Боао на восточном побережье острова. Перелет был осуществлен воздушным транспортным средством Embraer Legacy 650, рассчитанным примерно на 15 пассажиров. Пока лизинговая компания предложила общественности только 80 индивидуальных контрактов, предназначенных для оформления права коллективной собственности. Предполагается, что в дальнейшем число представителей деловых кругов, получивших возможность воспользоваться данной услугой, будет постоянно возрастать.