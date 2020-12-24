"Деловая Россия" предложила ввести ответственность за отмену торгов по продаже имущества

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Московское региональное отделение бизнес-объединения "Деловая Россия" предложило ввести ответственность за отмену торгов по продаже имущества, в том числе банкротного, для тендерных электронных площадок в Москве. Об этом говорится в письме объединения на имя руководителя Департамента Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова (копия письма есть у ТАСС).

"Деловая Россия" предлагает обязать электронные площадки возвращать участникам двойную сумму задатка.

В настоящее время Гражданский кодекс РФ предусматривает возвращение задатка в двойном размере в случае, если организатор уклонился от подписания протокола о результатах торгов. Однако в письме бизнес-объединение также ссылается на п. 3 ст. 448 ГК РФ, согласно которому организатор торгов "в любое время может отказаться от их проведения, различаются лишь последствия такого отказа в зависимости от вида торгов (закрытые или открытые), а также от срока соответствующего заявления". В организации указывают, что нередко организаторы торгов "пытаются освободить себя от какой-либо ответственности", например, включая в конкурсную документацию пункт о том, что организатор вправе отказаться от всех заявок, не неся при этом никакой ответственности перед участниками конкурсного отбора. Между тем, такое действие может причинить убытки участникам торгов, говорится в письме.

В "Деловой России" считают, что в сложившейся ситуации участники торгов оказываются в уязвимом положении и предлагают уравнять права всех лиц, обязав электронные площадки возвращать задаток участникам торгов в двойном размере в случае их отмены.

"Изменения в регулирование правил проведения торгов повысят прозрачность данной процедуры, помогут более эффективно реализовывать имущество, в том числе государственное, что поможет привлечь в бюджет Москвы дополнительные средства. Практика Москвы создаст положительный прецедент в РФ и в дальнейшем станет основой для пилотирования практики во всех регионах РФ как важной меры защиты и поддержки бизнеса", - говорится в письме.