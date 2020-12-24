Мантуров заявил, что на поддержку промышленности в 2021 году выделят более 300 млрд руб.

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в 2021 году на меры поддержки российской промышленности будет направлено более 300 млрд рублей.

"Что касается отраслей, которые дали основной прирост, - это фарминдустрия и все, что с этим связано, это более 30%. Это и легкая промышленность, поскольку в агрегатор легпрома входит и производство средств индивидуальной защиты. Нам удалось этот год заканчивать с небольшим, но плюсом. Меры, в том числе государственной поддержки, которые предусмотрены в бюджете следующего года, - это более 300 млрд рублей только на промышленность, гражданскую промышленность", - сказал он в интервью телеканалу РБК, фрагмент которого был показан в четверг.

Мантуров отметил, что меры государственной поддержки положительно повлияют на динамику промышленности в следующем году.

Ранее Росстат уточнил, что падение промпроизводства в РФ в ноябре замедлилось до 2,6% в годовом выражении после 5,5% в октябре, за январь-ноябрь снижение составило 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что в ноябре по сравнению с октябрем спад составил 0,1%.

По прогнозу Минэкономразвития, промышленное производство в России сократится в 2020 году на 4,1%.