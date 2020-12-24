Forbes включил в список миллиардеров глав компаний, разработавших вакцины от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. /ТАСС/. Американский журнал Forbes включил глав фармацевтических компаний BioNTech и Moderna в список 50 новых миллиардеров, заработавших состояние в сфере здравоохранения в условиях пандемии коронавируса. Соответствующие данные опубликованы в среду на сайте Forbes .

Пандемия коронавируса, как указывают в Forbes, привела к тому, что состояние глав многих фармацевтических компаний и инвесторов, ориентирующихся на вложения в области здравоохранения, значительно выросло. В первую очередь речь идет о предприятиях, занимающихся "разработкой вакцин, препаратов и медицинского оборудования".

"В общей сложности Forbes в 2020 году удалось обнаружить 50 новых миллиардеров в области здравоохранения. Наиболее видными новичками этого года стали ученые, которые стоят за двумя наиболее успешными вакцинами от коронавируса - одна из них разработана [американской компанией] Pfizer и германской биотехнологической компанией BioNTech, а другая - базирующейся в штате Массачусетс компанией Moderna", - отмечается на сайте Forbes.

Так, по сведениям издания, состояние генерального директора и сооснователя BioNTech, немца турецкого происхождения Угура Шахина оценивается в $4,2 млрд. Француз Стефан Бансель, возглавивший в 2011 компанию Moderna, располагает капиталом в размере $4,1 млрд. Состояние американских инвесторов Тимоти Спрингера и Роберта Лангера, которые вложили в 2010 году $5 млн и $1,5 млн в развитие Moderna, соответственно оценивается сейчас в $2 млрд и $1,5 млрд. В список новоиспеченных миллиардеров включены также ряд глав компаний и инвесторов из Китая, Италии, Индии, Канады, Швейцарии, Гонконга, Дании.

11 декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США (FDA) одобрило вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech, применение которой уже начато в стране. 18 декабря аналогичное одобрение от FDA получила вакцина компании Moderna.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник V". Препарат прошел клинические испытания в июне-июле, пострегистрационные исследования начались в Москве 7 сентября, первую вакцину добровольцы получили 9 сентября. В программе участвую 40 тыс. человек, 10 тыс. из которых получили плацебо. Эффективность "Спутник V", согласно промежуточным результатам исследований, превышает 95% на 42-й день после введения первой дозы препарата при условии получения пациентом второй дозы.