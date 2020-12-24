"Яндекс" инвестировал в медико-генетический центр Genotek

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Медико-генетический центр Genotek привлек раунд инвестиций на $4 млн, ведущим и новым инвестором раунда стал "Яндекс". Об этом говорится в пресс-службе Genotek.

В компании отметили, что по итогам раунда инвестиций представитель "Яндекса" войдет в совет директоров Genotek, основатели компании Артем Елмуратов и Валерий Ильинский при этом сохранят в ней контроль.

"Как и другие акционеры Genotek, "Яндекс" не получит доступа к технологическим решениям компании и данным пользователей. Не планируется и изменение политики конфиденциальности, которая предполагает полный запрет на передачу любых персональных данных клиентов кому-либо, включая акционеров компании", - подчеркнули в компании Genotek.

Полученные инвестиции Genotek планирует направить на развитие научной, медицинской и коммерческой базы компании, создание новых продуктов и развитие сервисов, которые дадут возможность использовать результаты генетических тестов во многих жизненных ситуациях, включая персонализированные рекомендации по лечению заболеваний, медицинскому страхованию, питанию и изучению истории семьи.

Genotek основана в 2010 году выпускниками МГУ им. М. В. Ломоносова Валерием Ильинским, Артемом Елмуратовым и Кириллом Петренко. Данные ДНК-исследований, проводимых компанией, позволяют выявить вероятность возникновения заболеваний, определить происхождение, найти родственников, вместе с врачом разработать персональную программу тренировок и питания, а также поставить диагноз и подобрать эффективную терапию. Genotek обладает одной из крупнейших в Восточной Европе генетических лабораторий, в которой выполняет исследования для частных клиентов и медицинских клиник из 71 страны мира, а весь процесс выполнения анализов и хранение данных локализованы в России. Среди клиентов Genotek крупнейшие российские медицинские учреждения.

В начале 2020 года компания разработала и запустила производство высокочувствительных ПЦР-тестов для диагностики новой коронавирусной инфекции, которые поставляются в лаборатории России и стран СНГ. Genotek стала участником международного консорциума COVID-19 Host Genetics, цель которого - выявить генетические факторы устойчивости к новой коронавирусной инфекции.