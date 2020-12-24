Более 800 млн рублей направят на стабилизацию экономики в Амурской области в 2021 году

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Более 800 млн рублей выделят в 2021 году на мероприятия по обеспечению устойчивого развития экономики Амурской области. По словам губернатора Василия Орлова, эти деньги должны использоваться с учетом потребностей каждой сферы экономики, сообщает в четверг пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей области.

"В этом году регион столкнулся со многими проблемами и задачами, и мы с вами должны понимать, что следующий год не станет исключением. По примерным подсчетам, на мероприятия по обеспечению устойчивого развития экономики Амурской области в 2021 будет направлено больше 800 млн рублей. Это серьезные деньги, которые должны использоваться с учетом потребностей каждой сферы экономики и обязательно - с учетом постоянного мониторинга процесса работы этих сфер", - цитирует Орлова пресс-служба Минэкономразвития.

По данным министерства, в области разработан план для обеспечения устойчивого развития экономики региона, который включает пять основных направлений. "Важными блоками работы в следующем году станет социальная защита населения и поддержка занятости в регионе. Также мероприятия плана предусматривают запуск специальных мер поддержки отдельных отраслей, например, сферы транспорта, АПК, культуры, спорта и образования. Кроме того, отдельным блоком работы станет взаимодействие и поддержка некоммерческих организаций, а также системообразующих предприятий и организаций сферы ЖКХ", - сказала министр экономического развития и внешних связей области Людмила Старкова, чьи слова приводятся в сообщении.

Кроме того, в 2021 году в регионе планируется запуск мер для работников, находящихся под риском увольнения, предусмотрено оказание адресной социальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

"С 1 января в области будет расширен перечень видов предпринимательской деятельности по патентной системе налогообложения. Кроме того, в 2021 году мы вновь предусмотрели традиционные инструменты поддержки, такие как прямые субсидии от региона и различные кредитные механизмы, такие как льготные микрозаймы на покрытие кассовых разрывов и пополнение оборотных средств", - сказала Старкова.

Бюджет Амурской области принят 11 декабря. С учетом безвозмездных поступлений из федерального бюджета, собственных налоговых и неналоговых доходов объем региональной казны в 2021 году составит 84,4 млрд рублей. Расходы, распределенные по 14 государственным программам, составят 81,8 млрд рублей, непрограммные расходы - 4,9 млрд рублей. Бюджет сформирован с дефицитом в 2 млрд рублей.