Китай одобрил новую инактивированную вакцину от коронавируса Sinopharm

ПЕКИН, 24 декабря. /ТАСС/. Центр оценки лекарственных препаратов при Государственном управлении по контролю за фармацевтической продукцией КНР одобрил инактивированную вакцину от коронавируса нового типа фармацевтической корпорации Sinopharm. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг китайским медицинским регулятором.

По его данным, в скором времени препарат будет доступен на рынке.

Как объявила ранее Китайская государственная биотехническая группа (CNBG), контролируемая Sinopharm, в 2021 году она планирует произвести до 1 млрд доз вакцин от коронавируса.

CNBG - не единственная китайская фармацевтическая компания, заявившая о готовности обеспечить масштабные поставки препаратов от коронавируса на международный рынок. Базирующаяся в Пекине Sinovac Biotech ранее объявила, что привлекла инвестиции в размере более $500 млн для ежегодного производства 600 млн доз вакцины собственной разработки.