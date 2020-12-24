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Пандемия COVID-19

Китай одобрил новую инактивированную вакцину от коронавируса Sinopharm

Препарат скоро поступит на рынок, сообщил китайский медицинский регулятор

ПЕКИН, 24 декабря. /ТАСС/. Центр оценки лекарственных препаратов при Государственном управлении по контролю за фармацевтической продукцией КНР одобрил инактивированную вакцину от коронавируса нового типа фармацевтической корпорации Sinopharm. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг китайским медицинским регулятором.

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По его данным, в скором времени препарат будет доступен на рынке.

Как объявила ранее Китайская государственная биотехническая группа (CNBG), контролируемая Sinopharm, в 2021 году она планирует произвести до 1 млрд доз вакцин от коронавируса.

CNBG - не единственная китайская фармацевтическая компания, заявившая о готовности обеспечить масштабные поставки препаратов от коронавируса на международный рынок. Базирующаяся в Пекине Sinovac Biotech ранее объявила, что привлекла инвестиции в размере более $500 млн для ежегодного производства 600 млн доз вакцины собственной разработки.

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