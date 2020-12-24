{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Володин пообещал, что проблемы бюджета не будут перекладываться на граждан

Спикер Госдумы также подчеркнул, что федеральный бюджет на будущий год носит социально ориентированный характер
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Федеральный бюджет на будущий год носит социально ориентированный характер, несмотря на спад в экономике. Об этом в четверг заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, подводя итоги осенней сессии.

"Мы с вами приняли закон о бюджете, он принимался в непростых условиях спада экономики. Да, этот закон дефицитен. Да, есть проблемы, но эти проблемы не перекладываются на плечи наших граждан, избирателей", - сказал Володин.

По его словам, "государство взяло на себя полную ответственность, в бюджете заложены необходимые денежные средства", чтобы решать вопросы здравоохранения, образования, чтобы в других сферах финансирование было обеспечено, "несмотря на то, что спад в экономике присутствует".

Володин заверил, что этот бюджет социально ориентированный, "37% бюджета направляются на социальные вопросы".

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
Решетников заявил, что степень открытости экономики в регионах составляет 99,6%
Административные ограничения из-за пандемии носят исключительно точечный характер, отметил глава Минэкономразвития
Читать полностью