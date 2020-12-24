Решетников заявил, что степень открытости экономики в регионах составляет 99,6%

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Степень открытости экономики в регионах РФ составляет в среднем 99,6% от уровня до введения ограничений из-за пандемии коронавируса, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе пленарного заседания в министерстве по поддержке бизнеса.

"На сегодняшний момент, несмотря на сложную санэпидситуацию, степень открытости экономики в регионах - 99,6%, с точки зрения административных ограничений они носят исключительно точечный характер. В то же время мы прекрасно понимаем и видим это по оборотам предприятий, по показателям контрольно-кассовой техники, по другим индикаторам, что, конечно, потребительская активность ощутимо снизилась, и для ряда отраслей экономики содержит очень серьезные вызовы", - сказал Решетников.

По его словам, принятые федеральные и региональные меры поддержки, а также наделение регионов правом самостоятельно принимать решения о режимах работы в условиях коронавируса позволили экономике выстоять. "Кризис у нас действительно не перерос в системный. Мы, конечно, отклонились от траектории развития достаточно существенно. В то же время мы видим, что мы уже на пути к возврату к этой траектории, и вопрос, какая будет эта траектория, на какие темпы роста мы выйдем, зависит и от антикризисных решений, которые мы принимали и продолжали принимать, и от реализации этих программ, и от того, насколько мы сейчас заняты системной поддержкой, насколько мы готовы перезапустить инвестиционный цикл, все другие процессы в экономике", - подчеркнул Решетников.

Ранее Минэкономразвития сообщало, что снижение ВВП РФ в ноябре замедлилось до 3,7% в годовом выражении после 4,5% в октябре. За 11 месяцев 2020 года ВВП упал на 3,5%.

Согласно базовому варианту прогноза Минэкономразвития, экономика РФ в 2020 году снизится на 3,8%, в 2021 году - вырастет на 3,3%.