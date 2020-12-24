Москалькова предложила дать налоговые льготы организациям, трудоустраивающим осужденных

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Налоговые льготы для организаций, привлекающих к труду осужденных, помогут решить вопрос с их трудоустройством. Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем тематическом докладе "Соблюдение и защита трудовых прав граждан в РФ".

В докладе отмечено, что, по информации ФСИН России, почти 60% осужденных не трудоустроены, в связи с чем они не могут помогать своим семьям, погасить материальный вред по суду.

"Объективной проблемой в трудоустройстве осужденных служит отсутствие в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) достаточного количества рабочих мест. <...> В целях увеличения числа рабочих мест для осужденных представляется целесообразным стимулирование развития производства, в котором используется труд указанной категории граждан. В числе таких стимулирующих мер могут быть предусмотрены налоговые льготы для организаций, взаимодействующих с учреждениями УИС в целях привлечения осужденных к труду", - говорится в докладе.

Кроме того, омбудсмен предлагает правительству рассмотреть вопрос о выделении дополнительного финансирования УИС на увеличение материально-технической базы учреждений, при которых осуществляется профессиональное обучение осужденных, и изучить возможность субсидирования учреждений УИС из бюджета с целью создания специализированных рабочих мест для осужденных-инвалидов в рамках госпрограммы "Доступная среда".

Также для мотивации осужденных к оплачиваемому труду во время отбывания наказания Москалькова предлагает кабмину рассмотреть вопрос о нормативном регулировании на законодательном уровне вопроса применения к заработной плате указанных лиц районных коэффициентов и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.