"Сбер" и 2ГИС запускают рейтинг безопасности заведений во время пандемии

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. "Сбер" и картографический сервис 2ГИС запускают пользовательский рейтинг безопасности общественных заведений с точки зрения борьбы с распространением коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе 2ГИС.

"Рейтинг безопасности" будет формироваться на основе отзывов тех посетителей, кто в них побывал, отмечают в компании. Они смогут оценить выполнение мер безопасности сотрудниками заведений: наличие антисептиков, использование масок, соблюдение социальной дистанции.

"Сейчас пользователи могут оценить по параметрам безопасности кафе, рестораны, парикмахерские и салоны красоты. Постепенно добавятся магазины, фитнес-центры, музеи, театры и другие места, где важно соблюдать меры профилактики коронавируса. Компании с высоким рейтингом будут отмечены специальным бейджем "Здесь безопасно" на 2gis.ru. В будущем рейтинг появится и в мобильных приложениях 2ГИС для iOS и Android", - рассказали в компании.

Поставить оценку заведению пользователи смогут в его карточке в 2ГИС - в форме создания отзыва. Посетители, которые совершили покупку в заведении и оплатили ее картой "Сбера", получат пуш-уведомление "Сбербанк Онлайн" и смогут написать верифицированный отзыв - факт транзакции будет подтверждением, что автор отзыва действительно приобрел товар или услугу.