Росатом и Армянская АЭС подписали контракт о поставках ядерного топлива на 2021 год

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Топливная компания Росатома - ТВЭЛ - и Армянская АЭС подписали контракт на поставку российского ядерного топлива на станцию в 2021 году, говорится в сообщении ТВЭЛ.

Армянская АЭС традиционно является одним из основных источников электроэнергии в стране. Станция ежегодно вырабатывает до 40% всей электроэнергии Армении. В первые три квартала 2020 года на АЭС было выработано 1,89 млрд кВт.ч электроэнергии.

Для единственного в Армении действующего атомного энергоблока установленной мощностью 407,5 МВт поставляется виброустойчивое топливо для реактора ВВЭР-440 производства Машиностроительного завода (МСЗ в городе Электросталь).

ТВЭЛ включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству стабильных изотопов, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реактора в 13 странах мира, исследовательские реакторы в десяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота.