"Азимут" запускает с 8 января еженедельные рейсы из Ростова в Гюмри

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" начнет выполнять рейсы из Ростова-на-Дону в армянский город Гюмри с 8 января. Полеты будут раз в неделю, сообщила пресс-служба перевозчика.

"Авиакомпания "Азимут" сообщает о начале выполнения рейсов по направлению Ростов-на-Дону - Гюмри (Армения) - Ростов-на-Дону. Рейс А4805/А4806 будет выполняться с 8 января один раз в неделю по пятницам", - говорится в сообщении.

Авиаперевозчик "Азимут" базируется в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Флот состоит из самолетов модификации SSJ-100-95LR с увеличенной дальностью полета.